Fitch mantém 'rating' de Portugal em grau de investimento com perspetiva estável

A agência norte-americana dá várias razões para a nota, dois níveis acima de "lixo".



Diz que resulta do equilíbrio entre as forças institucionais, de fortes indicadores de governança, bem como do rendimento 'per capita'" com os "altos níveis de dívida pública e fracas finanças externas".