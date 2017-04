Fitch prevê crescimento de 12% das receitas de jogo em Macau em 2017

Lusa 20 Abr, 2017, 11:15 | Economia

As previsões da Fitch, apresentadas num relatório divulgado na quarta-feira, tiveram em consideração um eventual agravamento da política monetária e aumento das restrições imobiliárias que possam fazer abrandar o crescimento económico na China.

"Esperamos uma contribuição igual do mercado VIP e do mercado de massas para a previsão de crescimento de 12%", indica uma nota publicada na página de Internet da agência de notação sobre o relatório.

O desempenho do jogo VIP dos casinos de Macau excedeu as expetativas da Fitch, com as receitas deste segmento a crescerem 16,8% no primeiro trimestre, em termos anuais homólogos, atingindo 35.491 milhões de patacas (4.134 milhões de euros), indicaram dados oficiais divulgados na quarta-feira, na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

De acordo com o `site` da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), os lucros do jogo VIP (angariados nas salas de grandes apostas) representaram 55,9% das receitas brutas arrecadadas pelos casinos entre janeiro e março, contra 54% no primeiro trimestre de 2016.

A percentagem de crescimento das receitas do segmento VIP nos primeiros três meses do ano foi o dobro do registado no mercado de massas. As receitas do jogo de massas, incluindo as das `slot machines`, subiram 8,5%, em termos anuais homólogos, para 27.988 milhões de patacas (3.260 milhões de euros).

Trata-se de um sinal positivo para o segmento VIP que, apesar de deter a `fatia de leão`, tem visto a proporção nas receitas totais da indústria do jogo a diminuir nos últimos anos: em 2016 foi de 53,2%, em 2015, 55,3%, e em 2014, 60,4% -- isto quando chegou a ser superior a 77%.

Para a melhoria do desempenho do mercado VIP, a Fitch destacou fatores como "a melhoria dos indicadores económicos no interior da China, a habituação dos apostadores às iniciativas de combate à corrupção e ao combate pelas autoridades chinesas ao marketing dos casinos por empresas estrangeiras (até à data com sede fora de Macau)".

"A receita bruta do jogo VIP tem atualmente um nível similar ao de 2010", adiantou a agência de notação financeira, indicando que "há uma boa margem de crescimento".

A Fitch afirmou esperar que os investimentos fixos na China, um importante motor para o jogo VIP, cresçam 4,3% em 2017, abaixo dos 5,7% em 2016. Mas a agência sublinhou "a natureza opaca" deste segmento, o que justifica uma análise cautelosa.

Já no que respeita ao mercado de massas, a agência de notação referiu que este segmento vai ser impulsionado pelos "gastos saudáveis dos consumidores", para os quais a Fitch previu "um crescimento de 7,5%" este ano, e pelo "aumento da capacidade de alojamento, que "incentiva a estadas mais longas".

Além de apontar que o mercado de massas continua por desenvolver na região da Ásia-Pacífico, a Fitch observou também as mais-valias das infraestruturas em curso em termos de acessibilidade: "Apesar do atraso, os projetos de infraestruturas pendentes, como a ponte Zhuhai-Hong Kong-Macau, o terminal marítimo da Taipa, a ligação ferroviária ao aeroporto de Zhuhai e o metro ligeiro em Macau deverão tornar a cidade mais acessível".

No final de março, Macau contava 6.423 mesas de jogo e 16.018 `slot machines` distribuídas por 39 casinos.

Fortemente dependente dos casinos, Macau ambiciona há muito diversificar o tecido económico, meta que compreende três frentes, sendo a primeira a diversificação da própria indústria do jogo -- do segmento VIP para o mercado de massas -, tornando-o menos dependente dos grandes apostadores.