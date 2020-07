Fitch Ratings mantém Moçambique no terceiro pior nível

"O `rating` CCC [terceiro pior nível da escala] reflete as necessidades elevadas e permanentes de financiamento externo e orçamentais, exacerbadas pelo choque do novo coronavírus e pelos dois ciclones que atingiram o país em 2019", lê-se no anúncio da manutenção do `rating` em CCC, o terceiro pior nível na escala sobre a qualidade do crédito soberano, no qual se explica que "as pressões de financiamento são geradas pelo alto nível de dívida pública e pelas vulnerabilidades das contas públicas nas empresas do Estado".

Na nota que acompanha a decisão, a Fitch Ratings prevê uma desaceleração do crescimento do PIB de 2,2% em 2019 para 2%, o que compara com a previsão pré-pandemia de uma expansão do PIB de 5% este ano.

"As perturbações económicas relacionadas com as medidas de contenção da propagação do vírus, a que se juntam a descida dos preços e da procura das exportações de Moçambique vão anular parcialmente os benefícios económicas da recuperação dos setores da agricultura e da construção", dizem os analistas, que antecipam uma aceleração do PIB para 4,3% em 2021 e 4% no ano seguinte.

Na nota, a Fitch Ratings, detida pelos mesmos donos da consultora Fitch Solutions, antevê uma "ligeira depreciação" para além dos 14% que o metical já sofreu este ano e espera que a inflação fique nos 4,5%, um aumento face aos 2,8% registados no ano passado "devido à fraca procura interna, preços do petróleo mais baixos e suspensão temporária do IVA nos bens essenciais".

O número de mortos em África devido à covid-19 subiu hoje para 12.206, mais 251 nas últimas 24 horas, em cerca de 522 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados subiu para 522.104, mais 14.018 nas últimas 24 horas, enquanto o número de recuperados é hoje de 254.361, mais 9.293.

Moçambique conta 1.071 infetados e oito mortos.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 545 mil mortos e infetou mais de 11,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.