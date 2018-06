Fitch reafirma notação de BBB à dívida pública de Portugal

RTP01 Jun, 2018, 22:35 / atualizado em 01 Jun, 2018, 22:46 | Economia

Em comunicado, a agência atribui a sua decisão, por um lado, à ponderação das capacidades institucionais de Portugal, em que se situa acima dos outros países com a mesma classificação em variáveis como rendimento por pessoa ou desenvolvimento humano, e, por outro lado, à melhoria de indicadores económicos e orçamentais conjugada com níveis elevados de dívida pública e externa e vulnerabilidades no sector financeiro.





A Fitch salientou que a tendência de redução da dívida pública manteve-se desde a última revisão do rating de Portugal, em 15 de dezembro, que melhorou em dois patamares a nota atribuída, de BB+ para BBB, o segundo nível da categoria de investimento. O que se passou desde então reforçou o entendimento da agência de que a trajetória de redução da dívida é firme e vai continuar no médio prazo.





Das quatro agências de rating, a Fitch é a que atribui atualmente a melhor notação à dívida nacional. Em dezembro, a Fitch não só tirou Portugal do "lixo", como subiu a nota a dois dois níveis, considerando as obrigações portuguesas como "investimento".





Como desafios para o futuro, a Fitch continua a apontar os níveis elevados de endividamento do país e as vulnerabilidades no setor financeiro. A agência destaca, por outro lado, as melhorias nas condições do mercado de trabalho e a redução do desemprego. A Fitch refere ainda que espera que se mantenha uma política orçamental com rigor e que cumpra os compromissos europeus.





(com Lusa)