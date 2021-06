Fitch revê perspetiva do Santander Totta de negativa para estável

"A Fitch Ratings reviu o `outlook` do Santander Totta SGPS S.A. e do Banco Santander Totta S.A. de `negativo` para `estável`, afirmando ainda os `ratings` de emissor a longo prazo do banco em BBB+", adiantou a agência, na mesma nota.

Esta revisão reflete uma ação semelhante tomada pela Fitch em relação ao Banco Santander S.A., tendo em conta os `ratings` de emissor a longo prazo do Totta "têm por base o apoio institucional do Santander".

No comunicado, a Fitch recorda que caso haja necessidade, há uma "elevada probabilidade" de apoio do banco espanhol ao Totta, o que acaba por levar a uma melhoria na perspetiva.

Ainda assim, a classificação das emissões a longo prazo do Totta está abaixo das do Santander, o que, de acordo com a Fitch "reflete que, ainda que as atividades do grupo em Portugal sejam estrategicamente importantes, não são tanto como as operações `core` espanholas".

"O Santander tem uma forte capacidade de dar apoio se necessário, tendo em conta que o tamanho modesto do Totta muito dificilmente representará um constrangimento", considera a agência.