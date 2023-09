Fitch sobe `rating` do BCP para grau de investimento

De acordo com a Fitch, a subida do `rating` do banco reflete o facto de este ter níveis de capital adequados e uma "forte rentabilidade", devido às altas taxas de juro, "forte eficiência de custos e um balanço com reduzido risco de crédito".

A agência de notação financeira diz ainda que o novo `rating` também se deve à redução dos riscos relacionados com os custos de litígio do banco que detém na Polónia, o Bank Millennium.

Numa mensagem enviada hoje a todos os trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, o presidente executivo, Miguel Maya, disse que hoje é um "dia com um significado especial" pois já "passaram praticamente 12 anos desde que o banco deixou de ter o `rating` de grau de investimento nas principais agências de `rating` (DBRS, Moody`s, Standard & Poor`s e Fitch) e que isso tem importantes "implicações para um banco cotado".