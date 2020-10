Flexdeal lança oferta sobre 19% do capital da Raize

"Os valores mobiliários objeto da oferta são 950 mil ações representativas do capital social da sociedade visada", títulos esses admitidos "a negociação no sistema de negociação multilateral (`MTF`) Euronext Access", lê-a na mesma nota.

A oferta "é parcial e voluntária, obrigando-se a oferente, nos termos e sob as condições do presente anúncio" a comprar "19% das ações representativas da sociedade visada", de acordo com o comunicado.

A Flexdeal garante ainda que, "tanto quanto é do seu conhecimento", não lhe são imputáveis "quaisquer direitos de voto (0,00%) inerentes a ações representativas do capital social" da Raize.

No comunicado, a Flexdeal informa que a contrapartida a oferecer, "a pagar em numerário, é de 0,90 euros" por ação, "deduzido de qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído" a cada ação "seja a título de dividendos, de adiantamento sobre lucros de exercício, de distribuição de reservas ou outro".

De acordo com a Flexdeal, esta oferta incorpora um prémio de 11,11% em relação ao preço médio ponderado das ações da Raize no Euronext Access, nos seis meses anteriores a 30 de outubro (hoje), de 0,81 euros por título.

Além disso, a oferta corresponde a um prémio de 26,76% em relação ao preço das ações hoje, de 0,71 euros, indicou a Flexdeal, no comunicado.

A decisão de lançar a oferta baseou-se no pressuposto de que "não ocorrerão quaisquer circunstâncias com impacto significativo na situação patrimonial, económica e financeira da sociedade visada", bem como de que não se tornarão conhecidos factos, não publicamente divulgados até ao anúncio, "que sejam suscetíveis de influenciar negativamente e de modo significativo a avaliação das ações" da Raize.

No dia 29 de setembro, a Flexdeal anunciou que o seu capital social atingiu quase 18,6 milhões de euros, após o registo de um aumento de capital, que foi parcialmente subscrito, numa conservatória de registo comercial.

"Torna-se público que o aumento de capital social da Flexdeal [...], compreendendo a emissão de 496.338 novas ações ordinárias de valor nominal de cinco euros cada uma, escriturais e nominativas, com preços de subscrição unitário de cinco euros, que foram oferecidas à subscrição dos acionistas da Flexdeal e aos investidores em geral, foi registado no dia 28 de setembro de 2020, junto da conservatória do registo comercial", lê-se no comunicado remetido à CMVM.

Por sua vez, em fevereiro deste ano, a Raize alterou em conservatória a sua denominação social para Raize - Instituição de Pagamentos S.A..

"A Raize Instituição de Pagamentos, S.A. vem informar que no passado dia 28 de janeiro de 2020 foi registado em sede de conservatória a alteração de denominação da sociedade para Raize - Instituição de Pagamentos, S.A., de acordo com a deliberação aprovada favoravelmente em sede de assembleia geral de acionistas extraordinária realizada no dia 29 de novembro de 2019", disse em comunicado ao mercado.

Em novembro do ano passado, os acionistas desta `fintech` (empresa tecnológica de serviços financeiros) tinham aprovado por unanimidade a adequação do seu objeto social e nome ao regime jurídico dos serviços de pagamento e moeda eletrónica.