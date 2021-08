Florida recebe aprovação para expandir jogo em casino e legalização das apostas desportivas virtuais

A aprovação do governo federal autoriza a tribo Seminole, proprietária de um famoso casino e hotel perto de Miami, a gerir as apostas desportivas, acrescentando pelo menos 2,5 mil milhões de dólares aos cofres estatais durante os próximos cinco anos.

"A aprovação final deste histórico pacto de jogo é um grande negócio para o estado da Florida", disse o governador do estado Ron DeSantis numa declaração, um pacto que encontrou vozes discordantes e oposição de organizações que se opõem à expansão do jogo na Florida.

O pacto com a tribo da Florida passou um período de aprovação de 45 dias pelo Departamento do Interior dos EUA.

Em abril, a Florida chegou a um acordo de 30 anos com a Seminole em relação a casinos operados pela tribo e que também autoriza a tribo proprietária do Hard Rock International a lidar com apostas desportivas.

Segundo o DeSantis, "este acordo mutuamente benéfico irá fazer crescer a nossa economia, expandir o turismo e a recreação, e proporcionar milhares de milhões em novas receitas para beneficiar os floridianos".

Pela sua parte, Marcellus Osceola Jr, presidente da tribo, celebrou "um grande dia para o povo da Florida".

Contudo, alguns líderes do Sul da Florida, incluindo o Presidente da Câmara de Miami Beach, Dan Gelber, expressaram a sua preocupação quanto a uma maior expansão do jogo.

Os opositores do pacto argumentam que uma certa componente "móvel" de apostas desportivas do pacto é inconstitucional.

"Esta luta está apenas a começar. Estamos empenhados em assegurar que a vontade dos residentes, 72% dos quais votaram que os eleitores da Florida têm o direito exclusivo de autorizar o jogo de casino no nosso estado, seja respeitada", disse John Sowinski, presidente da No Casinos.org, em Maio, depois da Câmara dos Representantes da Florida ter ratificado o pacto.

Vozes discordantes sublinham que, nesse contexto, este pacto viola a Emenda 3, aprovada por referendo em 2018, que concede apenas aos eleitores "o direito exclusivo de decidir se autorizam o jogo de casino na Florida".

Além disso, o acordo permite apostas desportivas online para a tribo e abre a porta à "maior" expansão do jogo na história da Florida, "transformando cada telemóvel numa slot machine", de acordo com No Casinos.org.

Os Seminoles são federalmente reconhecidos como uma tribo nativa, têm seis reservas na Florida e operam seis casinos nas suas terras.

Em dezembro de 2006, a tribo adquiriu a Hard Rock International, que é proprietária da famosa cadeia de restaurantes Hard Rock Cafe, com franquias em todo o mundo.