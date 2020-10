FMI agravou as previsões para as contas públicas de Portugal

O FMI admite um recuo para 2,7 por cento em 2021. Neste caso, a previsão é melhor do que a do Governo português.



Quanto à dívida pública, o FMI diz que ficará acima dos 137 por cento do PIB este ano e na casa dos 130 por cento em 2021.



O Fundo tinha já agravado as previsões para o desempenho da economia portuguesa e aponta para uma queda de 10 por cento este ano.