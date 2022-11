FMI anuncia apoio de 69 milhões de dólares à Guiné-Conacri

"Este financiamento de emergência vai ajudar a Guiné a lidar com as suas urgentes necessidades da balança de pagamentos, relacionadas com a crise alimentar global", lê-se no comunicado, que salienta que o acordo técnico terá ainda de ser validado pelo conselho de administração do Fundo.

A Guiné deverá crescer 4,7% este ano, "alimentada pela força do setor mineiro, ao passo que os restantes setores da economia ainda lidam com o impacto do choque internacional nos preços".

Conter os efeitos do choque dos preços e acomodar os seus impactos na segurança alimentar "é a prioridade política de curto prazo", vincou o FMI na nota.

O Fundo criou esta nova janela de ação em setembro, por um período de um ano, para países com urgentes necessidades de financiamento da balança de pagamentos devido à insegurança alimentar, aumento rápido na fatura das importações alimentares ou um choque nas exportações de cereais.