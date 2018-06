FMI aprova nova tranche de dois mil milhões de dólares para o Egito

Lusa30 Jun, 2018, 09:27 | Economia

Esta nova tranche eleva para mais de oito mil milhões de dólares (cerca de sete mil milhões de euros) o montante já emprestado ao país, no âmbito de um vasto plano de ajuda de 12 mil milhões anunciado em novembro de 2016, indicou a instituição, com sede em Washington, num breve comunicado divulgado na sexta-feira, após uma reunião da direção.

Em maio, o FMI tinha anunciado ter chegado a acordo para libertar esta nova tranche, depois de aprovada pela direção.

Na altura, a instituição considerou que o Egito começava a "recolher os frutos do ambicioso programa de reformas económicas que era politicamente difícil".

"Apesar de o processo exigir sacrifícios a curto prazo, as reformas são essenciais para estabilizar a economia e lançar as fundações de um crescimento sólido e duradouro, que vai melhorar o nível de vida de todos os egípcios", comentou, na altura, Subir Lall, que liderou uma missão do FMI no país.

Em troca de um plano de ajuda internacional, o Governo egípcio comprometeu-se a realizar reformas drásticas, e a adotar um novo imposto sobre o valor acrescentado (IVA).

O Egito mergulhou numa grave crise económica, na sequência da revolta de 2011 que afastou do poder o Presidente Hosni Mubarak.

De acordo com as previsões do FMI, o crescimento do Produto Interno Bruto egípcio deverá passar de 4,2% em 2017 para 5,2% em 2018.