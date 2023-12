FMI aprova terceiro desembolso de apoio a Cabo Verde e dá acesso a novo programa

Na reunião do conselho do FMI, esta segunda-feira em Washington, foi também aprovado o acesso ao Fundo para a Resiliência e Sustentabilidade (RST, sigla inglesa) no valor de 31,4 milhões de dólares (29 milhões de euros).

Este novo programa vai apoiar cinco áreas: reforçar políticas ligadas às alterações climáticas, melhorar a resiliência física e orçamental, promover a transição e eficiência energética, dar sustentabilidade aos recursos hídricos e reforçar a resiliência do setor financeiro às alterações climáticas.

"A atividade económica recuperou rapidamente em Cabo Verde após a pandemia e as perspetivas de curto prazo são favoráveis, apesar de alguns riscos", referiu Bo Li, subdiretor-geral do FMI, citado no comunicado.

Segundo referiu, "tem havido um forte desempenho e apropriação do programa" de apoio financeiro pelas autoridades estatais.

"Todos os critérios de desempenho foram cumpridos e todas as reformas estruturais apoiadas pelo programa também foram cumpridas", acrescentou.

Numa nota final, o FMI recomenda que se prossiga com "a ambiciosa agenda de reformas estruturais" para o país "se adaptar aos desafios colocados pelas alterações climáticas, reduzir os custos da atividade empresarial e acelerar as reformas das empresas públicas".

Ao mesmo tempo, o fundo espera que Cabo Verde siga as reformas que vão permitir o desembolso das verbas do RST (as transferências estarão indexadas a cumprimento de metas) para "alavancar sinergias com outros financiamentos oficiais e catalisar mais apoio público e privado para os esforços de mitigação e adaptação às alterações climáticas".

Rodrigo García-Verdú, representante residente do FMI em Cabo Verde, disse, na segunda-feira, em entrevista à Lusa, esperar que as reformas associadas ao RST -- e os respetivos desembolsos -- possam começar a ser implementadas no primeiro semestre de 2024.

O programa de apoio a Cabo Verde -- uma linha de crédito alargada (ECF, sigla inglesa) - a 36 meses, celebrado em junho de 2022, prevê a transferência de um total de 60 milhões de dólares (55 milhões de euros).