FMI avalia ajuda financeira à República Democrática do Congo em dezembro

"As autoridades congolesas e a missão do FMI chegaram a um acordo sujeito a aprovação sobre políticas que poderiam fortalecer a estabilidade macroeconómica, reforçar as reservas internacionais e progredir nas reformas estruturais para lidar com os profundos problemas relacionados com a má governação, ambiente empresarial difícil e pobreza persistente", disse o chefe da missão, Mauricio Villafuerte.

O programa Facilidade Rápida de Crédito (Rapid Credit Facility - financiamento concessionado a países pobres altamente endividados), juntamente com um programa monitorizado pelos técnicos (Staff-Monitored Program - SMP) até ao final de maio de 2020, devem ser submetidos para aprovação pela administração do FMI em meados de dezembro, lê-se numa nota difundida pelo FMI.

"O SMP daria uma oportunidade para as autoridades, com assistência dos parceiros, desenvolverem uma agenda profunda de reformas estruturais que pode acabar por ser implementada no âmbito de um programa financeiro de médio prazo apoiado pelo Fundo", acrescentou Villafuerte, notando que a economia congolesa enfrenta "múltiplos desafios".

O PIB deverá abrandar para 3,2% em 2020, depois de crescer 4,5% este ano devido à redução da produção mineira; a pobreza continua persistente e é exacerbada pelo conflito armado e pelas epidemias mortais nalgumas áreas do país, diz o FMI, acrescentando que "a fraqueza do sistema judicial e a tributação fragmentada desencorajam o investimento privado, restringindo o potencial da economia, que tem várias riquezas naturais e uma população jovem e dinâmica".

A República Democrática do Congo, que faz fronteira com Angola, é um dos principais produtores de cobre e o maior produtor mundial de cobalto, um componente essencial para as baterias de carros elétricos, mas é um dos países menos desenvolvidos do mundo, principalmente devido à corrupção e à má governação.