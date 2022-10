FMI congratula-se com `marcha-atrás` fiscal do Reino Unido

O comentário do diretor do departamento de Europa do FMI, Alfred Kammer, foi feito horas depois de a primeira-ministra britânica, Liz Truss, ter anunciado a demissão do ministro da Economia e a sua intenção de anular muitas das medidas do plano que este tinha avançado.

"Saudamos o compromisso do governo de desenvolver um gabinete de responsabilidade orçamental e de que o Reino Unido vai fazer o que for preciso para abordar a disfunção do mercado e preservar a segurança financeira", disse Kammer, durante uma conferência de imprensa.

O até agora ministro da Economia, Kwasi Kwarteng, foi destituído, perante pressões crescentes sobre o governo, depois de anunciar em 23 de setembro um controverso plano fiscal, com descidas massivas de impostos.

Em conferência de imprensa, Truss reconheceu hoje que o seu plano fiscal foi "mais longe e mais rápido" do que os investidores podiam tolerar, pelo que agora vai retificar "de forma decisiva" e, entre outras medidas, subir o imposto sobre os lucros das empresas como estava previsto pelo anterior governo, de Boris Johnson.

Na quinta-feira, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, repreendeu Londres pelos seus planos de cortes de impostos e avisou o ministro das Finanças e o chefe do banco central que as suas políticas não devem ser contraditórias.

A 23 de setembro, Kwarteng anunciou planos para reduzir os impostos, reduzindo ao mesmo tempo a burocracia e promovendo o investimento para estimular o crescimento económico. O custo do pacote de cortes fiscais foi estimado em 45.000 milhões de libras (52.000 milhões de euros no câmbio atual).

Kwarteng disse também que o Governo iria endividar-se em pelo menos 60.000 de libras (69.000 milhões de euros) para financiar o congelamento dos preços elevados da energia para famílias e empresas, que desencadearam uma crise do custo de vida.

O Governo assumiu como meta alcançar um crescimento económico médio de 2,5% ao ano para aumentar as receitas fiscais e financiar os serviços públicos.

Kwarteng não forneceu qualquer análise independente sobre se as metas do Governo poderiam ser alcançadas ou qual o impacto nas finanças públicas. Isto desencadeou especulações de que o governo teria de financiar o pacote com endividamento, aumentando a dívida pública para níveis insustentáveis.

A estratégia de injetar milhares de milhões de libras na economia aumentou o risco agravar a inflação, o que forçou o Banco de Inglaterra a aumentar as taxas de juro, com impacto nos créditos à habitação.