FMI corta na previsão de crescimento da economia portuguesa

Em abril, o FMI previa que o PIB português crescesse, este ano, 2,4 por cento. O World Economic Outlook aplica agora um corte de uma décima a esta estimativa. O cálculo está em linha com aquilo que o Governo de António Costa espera, ao abrigo do Programa de Estabilidade 2018-2022.



Nas previsões agora divulgadas, o FMI estima que a taxa de desemprego se cifre no próximo ano em 6,7 por cento, recuando em três décimas face a 2018. O Governo espera uma taxa de 7,2 por cento em 2019.

Défice

As estimativas orçamentais do FMI para Portugal são coordenadas pelo antigo ministro das Finanças Vítor Gaspar.



Os quadros diferem no que toca a 2019. O Executivo prevê que a economia progrida acima da fasquia dos dois por cento até 2022. O Fundo antevê uma desaceleração já no próximo ano, para um crescimento de 1,8 por cento.Quanto à balança corrente, a instituição encabeçada por Christine Lagarde demarca-se do Programa de Estabilidade, ao prever para este ano um saldo nulo e um défice de 0,3 por cento do PIB em 2019. O Governo estima que o excedente da balança corrente suba para 0,7 por cento do PIB em 2018, patamar que deverá manter-se até 2020, recuando em 2022 para 0,4 por cento.Já no, que incide sobre as estimativas orçamentais à escala mundial, o rácio da dívida pública sobre o PIB surge a cair de 125,7 por cento em 2017 para 102,8 em 2023, ou seja uma quebra de 22,9 pontos percentuais.No Programa de Estabilidade, o Executivo prevê que a dívida pública caia em 23,6 pontos percentuais em cinco anos, até 2022 - as estimativas apontam para 122,2 por cento em 2018, 118,4 por cento em 2019, 114,9 em 2020, 107,3 em 2021 e 102 por cento em 2022.Para a economia global, o relatório do Fundo prevê um crescimento de 3,7 por cento em 2018, ao mesmo ritmo, portanto, de 2017, e aquém da previsão de julho, de 3,9 por cento. O crescimento do PIB da Zona Euro é corrigido em baixa para dois por cento este ano e 1,9 em 2019.O Fundo acerta, por outro lado, em alta a previsão para o défice das contas públicas em 2018 e 2019. Todavia, em contraste com o Governo, estima que o saldo continue negativo nos próximos dois anos e remete para 2022 o quadro de excedente orçamental.Este ano, de acordo com o, o défice português deverá situar-se em 0,7 por cento do Produto, previsão a par da expectativa do Executivo e abaixo do que a própria instituição estimava em abril: um por cento.Para o próximo ano, a previsão do FMI é de um défice orçamental de 0,3 por cento, contra 0,9 por cento em abril. Esta estimativa ultrapassa aquilo que o Governo antevê no Programa de Estabilidade: 0,2 por cento.A partir de 2019, segundo os cálculos do Executivo, haveria excedentes orçamentais em crescimento continuado - 0,7 por cento do PIB em 2020, 1,4 em 2021 e 1,3 em 2022.Relativamente ao saldo primário, expurgado de encargos com a dívida pública, o Fundo Monetário Internacional prevê, para 2018, 2,6 por cento e 2,9 por cento para os anos subsequentes.