FMI dá seis meses à Venezuela para facultar estatísticas sobre economia

Lusa04 Nov, 2017, 08:45 | Economia

O prazo foi concedido pelo diretório executivo do FMI, após uma reunião realizada na sequência do incumprimento por parte da Venezuela do prazo estipulado no regulamento daquele organismo.

Segundo o FMI, a Venezuela não entregou atempadamente os dados sobre as operações do Instituto de Segurança Social, sobre as exportações e importações totais de mercadorias, expressando o seu valor na moeda local (bolívares) por países de destino e de origem.

"O diretório executivo aprovou uma decisão que considera que a Venezuela não cumpriu com a sua obrigação", diz um comunicado publicado no `site` do FMI.

De acordo com o FMI, "proporcionar estes dados, além de outros indicadores económicos-chave, é uma obrigação de todos os membros do Fundo, para permitir a monitorização efetiva da evolução macroeconómica em cada país, assim como os efeitos desse país noutros países".

"O diretório executivo instou a Venezuela a adotar medidas corretivas específicas e reunir-se-á novamente, daqui a seis meses, para considerar o avanço da Venezuela na sua implementação", explica o mesmo comunicado do organismo internacional.

Com efeito, o FMI "mantém a esperança de que a decisão alente as autoridades venezuelanas a voltarem a comprometer-se com o Fundo mediante a provisão de dados oportuna e regular e a reassunção de consultas".

"A retoma do dito compromisso beneficiaria a Venezuela e a comunidade internacional", conclui o FMI na mesma nota.