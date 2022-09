FMI defende IVA mais eficiente e equilibrado em Moçambique

Álvaro Piris comentava a reforma do IVA prevista no memorando assinado entre o FMI e o Ministério da Economia e Finanças, que sustenta o programa de apoio financeiro ao país.

"O objetivo desta reforma é ter um IVA mais eficiente, mais equilibrado e mais fácil de administrar, para apoiar o desenvolvimento do setor privado", enfatizou, em conferência de imprensa.

O chefe da missão do FMI avançou que já foram identificados os bens e serviços que vão deixar de gozar de isenção de IVA no âmbito da reforma, mas não entrou em pormenores sobre o assunto.

"A lista de isenções que serão reduzidas já está definida", realçou.

O memorando de entendimento de Moçambique com o FMI que permitiu o apoio financeiro ao país prevê que haja uma "ambiciosa reforma" do IVA em 2023.

"Serão efetuadas as alterações legais necessárias para implementar a eliminação da isenção de IVA e taxas zero", em determinados produtos, "a fim de assegurar que a reforma entra em vigor a 01 de janeiro de 2023", lê-se no documento, assumindo, no entanto, que a data é só um "indicador de referência".

O memorando com 59 alíneas prevê uma reforma do IVA com alargamento da base tributária e o fim de algumas isenções, protegendo bens essenciais.

"Para minimizar o impacto nas famílias mais vulneráveis, serão mantidas as isenções e as taxas zero em bens básicos", indica-se.

Segundo o documento, "o alargamento da base do IVA irá criar um mecanismo de cobrança de receitas robusto e justo que não dependa de matérias-primas voláteis", ao mesmo tempo que o Governo "está empenhado em eliminar algumas isenções de IVA e taxas zero".