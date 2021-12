FMI e Argentina prosseguem contactos sobre dívida de 39 mil milhões de euros

"A equipa do FMI e as autoridades argentinas continuam totalmente comprometidas num trabalho coletivo de uma estrutura e políticas para um programa sustentado" pela organização, lê-se num comunicado divulgado após as reuniões.

As discussões foram lideradas por Julie Kozack, vice-diretora do Departamento do Hemisfério Ocidental, e Luis Cubeddu, chefe de missão da Argentina, com representantes do Ministério da Economia argentino e do Banco Central.

"As equipas notaram uma recuperação mais forte do que o esperado da atividade económica e do investimento este ano e a importância de um quadro político que apoie de forma sustentável a recuperação económica e a melhoria das condições sociais e de emprego [na Argentina]", explicou o FMI.

O FMI é favorável a um programa que permita "melhorar de forma gradual e sustentável as finanças públicas, permitindo ao mesmo tempo infraestruturas, tecnologias e despesas direcionadas a bens essenciais".

"As equipas concordaram que um amplo apoio -- a nível nacional na Argentina e a nível da comunidade internacional -- também seria fundamental para o sucesso do programa económico", adiantou a instituição financeira.

O governo de centro-esquerda de Alberto Fernandez está em negociações há dois anos com o FMI para saldar a dívida, contraída em 2018 durante o mandato do ex-Presidente argentino Maurício Macri (centro-direita).

Em 2018, o FMI e a Argentina firmaram o maior empréstimo já concedido pelo organismo a um país: 57 mil milhões de dólares, dos quais foram desembolsados 44 mil milhões.

O acordo prevê pagamentos por 19.020 milhões de dólares em 2022, de 19.270 milhões em 2023 e de 4.856 milhões em 2024. Os vencimentos começam em março, horizonte limite para a Argentina chegar a um acordo sem entrar em "default".