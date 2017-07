FMI e Guiné Equatorial começaram discussões sobre pacote de política económica

Lusa 02 Jul, 2017, 11:14 / atualizado em 02 Jul, 2017, 11:14 | Economia

"Mantivemos discussões sobre um pacote de política económica que ajude o país a lidar com estes desafios", assumiu o líder da equipa do FMI que visitou o país durante quase duas semanas em junho, Lisandro Ábrego.

"Foi feito um progresso substancial durante a visita em termos de recolha de informação macroeconómica e sobre as iniciativas políticas das autoridades", acrescenta o líder da equipa do FMI, que acrescenta que "mais dados económicos e informação seriam necessários para continuar em direção à formulação de um pacote global de política económica para responder eficazmente à atual situação económica do país".

Entre as principais conclusões que resultam da visita da equipa do FMI está a necessidade de reduzir os desequilíbrios macroeconómicos, a "reconstrução das almofadas orçamentais para reduzir o défice orçamental, o que requereria um aumento das receitas fiscais extra-petrolíferas e a redução do nível da despesa".

No comunicado divulgado pelo FMI, não é feita qualquer referência a um modelo específico que o FMI utiliza para ajudar os países em dificuldades económicas, como por exemplo um Programa de Financiamento Ampliado, e também não é feita qualquer referência ao valor do empréstimo que a Guiné Equatorial pode contrair se acionar um programa de assistência financeira.

A Lusa questionou o FMI sobre os contornos desta ajuda, mas não obteve ainda resposta.

Na nota que dá conta da visita ao mais recente membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e também da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o FMI enquadra a Guiné Equatorial, que deverá ter uma recessão de 5% neste e no próximo ano, nos países afetados pela quebra do preço do petróleo.

"Tal como outros países na região, a Guiné Equatorial foi fortemente afetada pelo declínio no preço do petróleo desde 2014, o que foi potenciado pelo declínio na produção de hidrocarbonetos", diz o FMI, acrescentando que "os desequilíbrios orçamentais e externos se alargaram e a economia entrou em recessão".

Depois das reuniões no país, que incluíram o Presidente da República, o primeiro-ministro, o ministro das Finanças, o ministro das Minas e Hidrocarbonetos e o secretário de Estado do Tesouro, para além de outras autoridades, o FMI anunciou ainda que "é esperado que as discussões de políticas com as autoridades continuem nas próximas semanas", mas ressalvou que "os detalhes específicos sobre o pacote de política económica devem ser trabalhados numa subsequente ronda de discussões".