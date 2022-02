FMI e Moçambique iniciam negociações de programa financeiro

Os encontros entre as partes decorrem sob formato virtual, devido às medidas de prevenção da covid-19.

A missão deverá prolongar-se por duas semanas.

O FMI tinha anunciado em dezembro que as negociações sobre um Programa de Financiamento Ampliado iriam arrancar no final de janeiro.

"Um programa apoiado pelo Fundo pode ajudar a aliviar as pressões financeiras num contexto de recuperação económica, apoiar a agenda das autoridades na redução da pobreza e na restauração de um crescimento equitativo e sustentável", defendeu na altura em comunicado.

O FMI foi um dos parceiros a suspender as ajudas diretas a Moçambique em 2016 na sequência da descoberta do escândalo das dívidas ocultas do Estado, no valor de 2,7 mil milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros).

As injeções financeiras para os cofres do Governo seriam depois retomadas em forma de ajuda pós-ciclones em 2019 e para enfrentar a pandemia em 2020.