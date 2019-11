FMI encara processo de paz em Moçambique como um risco para 2020

Apesar dos avanços no processo de paz, "não se sabe se vai continuar a caminhar bem", disse Ricardo Velloso, chefe de uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) que este mês visitou o país.

Governo e Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) assinaram a 06 de agosto um acordo de paz, o terceiro da história do país, mas desde a mesma altura grupos armados já mataram 10 pessoas em ataques contra civis e autoridades.

Os ataques têm ocorrido na zona Centro, reduto de guerrilheiros da Renamo, que se dividiram em junho, sendo que a direção do partido se distancia da violência e diz-se fiel ao acordo de paz.

Em conferência de imprensa no final da visita que decorreu desde dia 06 de novembro, Ricardo Veloso destacou o papel "importante" da paz para a economia, nomeadamente no que respeita às garantias para "acesso, movimento de produtos e pessoas".

Questionado pelos jornalistas, o chefe da missão do FMI fez questão de separar os riscos associados ao processo de paz de outros relacionados com a violência armada no Norte do país, na província de Cabo Delgado, onde avançam os megaprojetos de gás natural.

O processo de paz diz respeito ao relacionamento entre "Governo e Renamo", Resistência Nacional Moçambicana, enquanto que "no Norte há questões de violência que têm de ser enfrentadas" tendo em conta os megaprojetos de gás natural.

"No Norte, o risco é para a execução de megaprojetos. No momento, não aconteceu nada" que os afete, ou seja, "os megaprojetos seguem e a informação que temos é que é possível protegê-los e continuar" com os empreendimentos.

"Mas o risco é que essa violência cresça. Tomamos boa nota dos esforços que o Governo está a fazer para controlar a situação", sublinhou.

Outro dos riscos diz respeito ao rumo da política fiscal, referiu.

"Esperamos que seja um ano pós-eleitoral de consolidação fiscal, mas há risco", até porque o orçamento de Estado de 2020 só vai ser "preparado mais adiante" - após as eleições de 15 de outubro, o novo Governo deverá tomar corpo em janeiro.

O FMI refere ainda que Moçambique "não está imune" à guerra comercial no palco internacional, pelo que, tendo em conta todos os riscos, "o Banco de Moçambique tem de ser cauteloso" no que respeita "ao relaxamento das condições monetárias".

O banco central tem reduzido a taxa de juro de referência desde que foi criada em junho de 2017, mas o FMI admite que essa tendência possa ter pausas.

"Há uma série de riscos e, se relaxa muito rápido e esses riscos se materializam, há possibilidade de o Banco de Moçambique ter de aumentar essas taxas", por isso, há que "ser cauteloso".

O Fundo Monetário Internacional (FMI) previu hoje que Moçambique tenha uma forte recuperação económica em 2020 com uma inflação baixa, apontando para um crescimento do PIB de 5,5% em 2020 face a 2,1% previstos para este ano.