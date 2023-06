FMI espera acordo dos credores com a Zâmbia "nas próximas semanas"

"Tivemos já um acordo inicial para dar garantias de financiamento, para que o FMI pudesse proceder com o financiamento da Zâmbia", disse Abebe Aemro Selassie, durante uma intervenção num fórum da agência de informação financeira Bloomberg, em Bona, onde os líderes mundiais preparam a Conferência das Partes sobre o clima (COP), no final do ano, no Dubai.

"O FMI e a Zâmbia estão a ter discussões muito, muito ativas, e estamos muito esperançados que algo de positivo surja nas próximas semanas", acrescentou o líder do departamento africano no FMI.

O comité de credores da Zâmbia reuniu-se novamente já este mês para discutir propostas relativamente a um "tratamento específico da dívida" deste país africano, depois de o ministro das Finanças da Zâmbia, Situmbeko Musokotwane, ter apelado aos credores para que tomassem uma decisão urgente.

A Zâmbia, um dos principais produtores mundiais de cobre, não pagou a sua dívida externa no início da pandemia, e foi o primeiro país africano a cair em incumprimento financeiro devido ao impacto da covid-19, e desde então tornou-se um exemplo do que pode acontecer a um país em dificuldades financeiras que queira reestruturar a sua dívida juntos dos credores.

O país aderiu ao "Enquadramento Comum" do G20 para a reestruturação da dívida dos Estados mais pobres, esperando um acordo entre os seus credores, até agora sem sucesso, com a China a ser criticada pela sua relutância em aderir ao processo, argumentando que prefere tratar cada país bilateralmente.

O FMI aprovou um programa com um empréstimo de 1,3 mil milhões de dólares (cerca de 1,190 mil milhões de euros) em 2022 para ajudar a Zâmbia a restaurar a estabilidade fiscal, e espera o acordo dos credores para, na primeira revisão deste Programa de Financiamento Ampliado (ECF, na sigla em inglês), avançar com o desembolso de 188 milhões de dólares (172 milhões de euros).

O principal entrave ao processo de reestruturação é a relutância dos credores privados em aceitarem perdas, o que implicaria que ou assumem os custos ou os transmitem aos investidores.

Em abril, nas vésperas dos Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, a organização não-governamental (ONG) britânica Debt Justice disse que os principais credores financeiros da dívida soberana de cinco países endividados podem ganhar 30 mil milhões de dólares se não aceitarem reestruturar esta dívida pública.

"As grandes empresas financeiras que detêm a dívida de cinco países que estão numa crise da dívida deverão lucrar, no total, 20 a 30 mil milhões de dólares [18 a 27,1 mil milhões de euros], se se recusarem a cancelar os pagamentos da dívida e forem pagas no total", escreveu então a Debt Justice, referindo-se aos pedidos de reestruturação da dívida apresentados pela Etiópia, Gana, Sri Lanka, Suriname e Zâmbia.

Os cálculos sobre o lucro que as grandes instituições financeiras privadas mundiais, como a BlackRock, fariam caso não aceitem os pedidos de reestruturação da dívida foram feitos com base na diferença entre o preço atual dos títulos e o preço que receberiam se recebessem o valor facial dos títulos de dívida.

"Os números mostram que se os credores forem pagos no total, receberiam coletivamente um lucro de 30 mil milhões de dólares, em comparação com o preço atual dos títulos no mercado, em alternativa, se os credores comprassem os títulos quando foram emitidos inicialmente, e forem pagos na totalidade, fariam um lucro de 20 mil milhões de dólares, devido às altas taxas de juro cobradas", escrevem os ativistas da Debt Justice.