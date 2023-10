FMI espera "conclusão positiva" em orçamento plurianual da UE para garantir apoio a Kiev

"É evidente que, sempre que se trata de discussões orçamentais, estas são sempre muito difíceis e não é surpreendente. Sabemos que estas discussões são difíceis e esperamos que possam chegar a uma conclusão positiva o mais rapidamente possível", disse o diretor do FMI para a Europa, Alfred Kammer, numa entrevista à agência Lusa em Bruxelas a propósito da reunião anual do Fundo.

Numa altura em que se espera um acordo até final do ano sobre a revisão do Quadro Financeiro Plurianual 2024-2027, que inclui uma reserva financeira de 50 mil milhões de euros para apoio à reconstrução da Ucrânia, o responsável assinalou que Kiev "depende de fundos externos".

"A Ucrânia está a fazer muito em termos da sua gestão macroeconómica doméstica para lidar com a guerra, para começar a fazer a economia funcionar novamente. Estão a tomar medidas orçamentais para aumentar as receitas ao nível interno e estão a fazer muitas reformas estruturais, tendo também a ambição da adesão à UE, e é importante que os doadores apoiem os seus esforços com a prestação de apoio financeiro atempado", defendeu Alfred Kammer.

No final de março, o Conselho de Administração do FMI aprovou 15,6 mil milhões de dólares (quase o mesmo em euros) ao abrigo de um novo Mecanismo Alargado de Financiamento para a Ucrânia, como parte de um pacote de apoio global de 115 mil milhões de dólares para quatro anos.

"A boa notícia é que temos um programa muito forte, um programa do FMI com prioridades", mas "para isso, é importante que os doadores forneçam o financiamento em tempo útil e o que ouvimos dos nossos homólogos da Comissão no que diz respeito à contribuição europeia, é que ela virá a tempo", assinalou Alfred Kammer, nesta entrevista à Lusa.

De acordo com o responsável, "isso também significa que se espera que as discussões orçamentais [na UE] sejam levadas a uma conclusão muito positiva".

As declarações surgem dias depois de o Parlamento Europeu ter aprovado a sua posição sobre a reforma do orçamento plurianual da União, revendo em alta em 10 mil milhões de euros a proposta de alteração apresentada em junho passado pela Comissão Europeia.

Falta agora o aval dos países da UE.

Desde o verão, os colegisladores comunitários estão a discutir a revisão do orçamento para o período 2024-2027, após uma proposta de reserva de 50 mil milhões de euros de apoio à recuperação da Ucrânia, 15 mil milhões para gestão das migrações e 10 mil milhões no âmbito da plataforma STEP para investimentos `verdes` e tecnológicos, num passo para um futuro fundo soberano.

Para a Ucrânia, está prevista uma reserva financeira para os próximos quatro anos, com empréstimos e subvenções para reconstrução do país pós-guerra, montante que será mobilizado consoante a situação no terreno.

Em causa está uma revisão do Quadro Financeiro Plurianual, até 2027, que juntamente com o Fundo de Recuperação ascende de momento a 2,018 biliões de euros a preços correntes (1,8 biliões de euros a preços de 2018).

A ofensiva militar russa no território ucraniano mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial.