FMI estima crescimento português de 2,5% em 2017 e 2% em 2018

Lusa10 Out, 2017, 14:06 / atualizado em 10 Out, 2017, 15:20 | Economia

No World Economic Outlook divulgado esta terça-feira, o FMI estima que a economia portuguesa cresça 2,5 por cento este ano, um ritmo que começa a cair para dois por cento em 2018 até aos 1,2 por cento em 2022.



As previsões para este ano e para o próximo são idênticas às que o fundo tinha apresentado no final de junho, quando concluiu a última missão pós-programa/do artigo IV a Portugal. No entanto, os números são superiores aos que tinham sido revelados em abril na atualização do World Economic Outlook.



Na altura, o FMI estimava que Portugal crescesse 1,7 por cento este ano, 1,5 por cento em 2018, 1,2 por cento em 2019, 1,1 por cento em 2020, um por cento em 2021 e um por cento em 2022.

Reforma no mercado laboral

No documento divulgado esta terça-feira, a instituição liderada por Christine Lagarde deixa algumas "prioridades políticas", dando o exemplo de Portugal para defender a necessidade de reformas no mercado de trabalho.



"A produtividade persistentemente lenta em alguns países levou a uma maior ênfase às reformas no mercado de trabalho e de produto, especialmente dada à escassez de margem orçamental, [uma vez que] já foi demonstrado que estas reformas aumentam a produtividade e o emprego e aumentam a resiliência a choques", afirma o FMI no primeiro capítulo do relatório.



Entre as prioridades para Portugal, França e Espanha, por exemplo, estão reformas na legislação referente à proteção no emprego para "reduzir uma dualidade no mercado de trabalho, como a flexibilização da contratação e do despedimento".



O Fundo fala de Portugal (e de Itália) para afirmar também que "alguns países têm margem para melhorar o clima de negócios e a qualidade da Administração Pública".



Entre outras medidas propostas pelo FMI para as economias desenvolvidas estão uma reforma do subsídio de desemprego e um reforço das medidas ativas de trabalho (em França), uma redução da carga fiscal sobre o trabalho (França, Alemanha e Itália) e uma reforma dos enquadramentos legais de negociação coletiva para "facilitar o alinhamento dos salários com a produtividade" (em Itália e França).

Redução do desemprego



Ainda no documento divulgado esta terça-feira, a instituição sediada em Washington estima uma taxa de desemprego de 9,7 por cento este ano e de nove por cento no próximo, uma taxa de inflação de 1,6 por cento e de dois por cento em cada um dos anos, e um excedente das contas externas de 0,4 por cento do PIB em 2017 e de 0,3 por cento em 2018.



No Programa de Estabilidade apresentado em abril, o executivo estimou uma taxa de desemprego de 9,9 por cento este ano e de 9,3 por cento no próximo e uma taxa de inflação de 1,6 por cento e de 1,7 por cento, respetivamente.



Recorde-se que a estimativa oficial mais recente do Governo aponta para um crescimento da economia de 1,8 por cento este ano e de 1,9 por cento em 2018, depois de ter crescido 1,4 por cento em 2016. No entanto, o ministro das Finanças já admitiu, em entrevista à Reuters, um crescimento anual superior a dois por cento.