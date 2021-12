FMI fecha escritório no Brasil em 2022

"O FMI fechou um acordo com as autoridades brasileiras para encerrar o Escritório de Representação do FMI em Brasília até 30 de junho de 2022", refere aquele organismo em comunicado.

A fundo também destacou esperar "que a alta qualidade do envolvimento do corpo técnico do Fundo com as autoridades brasileiras continue" para "apoiar o Brasil no fortalecimento da sua política económica e configurações institucionais".

A confirmação do encerramento do escritório aconteceu um dia após o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, criticar as previsões do FMI e dizer num evento com empresários que a instituição sairia do país.

"Vou dizer até com delicadeza que nós estamos dispensando o FMI. Eles estão aqui há bastante tempo, havia bastante desequilíbrio. E eu assinei, pode voltar, pode passear lá fora", disse Guedes, num evento na Federação das indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).

"Vieram aqui para prever uma queda [da economia do Brasil] de 9,7%, e a Inglaterra ia cair 4%. Nós caímos 4%, a Inglaterra, 9,7%. Achamos melhor eles fazerem previsões noutro lugar", acrescentou.

O FMI abriu uma representação no Brasil em 1999, quando o país ainda recorria aos empréstimos da entidade para obter liquidez internacional.