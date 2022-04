FMI mais pessimista do que Governo sobre a economia portuguesa

São revisões em baixa face às previsões de outubro. Na altura era esperado 5,1% de crescimento económico para este ano e 2,5% em 2023.



Agora, os números são revistos em baixa. As previsões do FMI são as mais pessimistas sobre a evolução da economia portuguesa.





O Governo prevê um crescimento de 4,9%, tal como o Banco de Portugal.



Já a Comissão Europeia vê o PIB português a avançar 5,5% e a OCDE 5,8%.





Os técnicos do FMI consideram que a guerra na Ucrânia pode provocar ondas sísmicas em toda a economia mundial.



A economia ucraniana deve cair 35% e a russa recuar 8,5%.



As perspectivas mundiais caiem 0,8 pontos percentuais para 3,6%.



Entre as principais economias mundiais, os EUA deverão crescer 3,7% este ano, assim como o Reino Unido e a China 4,4%, enquanto para a Zona Euro prevê uma expansão de 2,8% e para a Índia de 8,2%.







Mais pormenores com a jornalista Ana Sofia Freitas.