FMI melhora crescimento do PIB de Portugal para 1% mas piora inflação para 5,7%

O FMI melhorou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Na atualização das previsões económicas mundiais, o Fundo Monetário Internacional prevê que o PIB português cresça 1% este ano e 1,7% em 2024, quando em outubro apontava para 0,7% em 2023 e 2,4% em 2024.

A previsão do FMI para este ano está alinhada com a da Comissão Europeia e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), mas fica abaixo do crescimento previsto pelo Governo. No Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), o Governo previa um crescimento de 1,3% do PIB. Já o Conselho das Finanças Públicas (CFP) previa um crescimento de 1,2% e o Banco de Portugal era mais otimista, a afixar a taxa de crescimento nos 1,8%.

O relatório prevê, no entanto, um cenário mais pessimista para a taxa de inflação, que fixar-se em 5,7% este ano e em 3,1% em 2024. Em outubro, a instituição de Bretton Woods apontava para uma taxa de inflação de 4,7% e 2,6%, respetivamente.

Também neste caso, o FMI apresenta uma previsão ligeiramente mais pessimista do que a do Banco de Portugal, que estimava uma taxa de inflação de 5,5% este ano.

Em relação ao desemprego, o FMI prevê uma ligeira subida em relação ao ano passado. Depois de ter chegado aos 6% em 2022, a previsão do FMI é que a taxa de desemprego se fixe em 6,6% este ano e em 6,5% em 2024.

FMI antecipa abrandamento do PIB na zona euro

Segundo as previsões económicas do FMI, o crescimento da economia na zona euro deverá abrandar este ano e recuperar ligeiramente em 2024.



No relatório das previsões económicas mundiais, o FMI prevê que o crescimento do PIB dos países da moeda única desacelere de 3,5% em 2022 para 0,8% este ano, mais 0,1 ponto percentual do que em janeiro, e recupere para 1,4% em 2024 (menos 0,2 p.p. do que anteriormente).

"Enfrentamos uma economia que continua a recuperar dos vários choques dos últimos anos, em particular claro da pandemia mas também da invasão russa da Ucrânia. E assistimos a uma recuperação gradual", explicou o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, citado pela AFP.

A estes fatores soma-se as recentes turbulências no setor financeiro, principalmente nos EUA, após a falência de três bancos regionais. “Os riscos voltaram a pesar fortemente no crescimento, em grande parte devido à turbulência financeira das últimas semanas”, explicou Gourinchas.

Apesar disso, o FMI reviu em alta a previsão de crescimento da maioria dos países. No EUA, o FMI reviu em alta a taxa de crescimento em 2023 para 1,6% (mais 0,2 pontos percentuais), bem como para 2024, para 1,1% (mais 0,1 pontos percentuais).

Para a França, a previsão do FMI em relação ao PIB permanece nos 0,7% para este ano, mas cai ligeiramente para 2024, para 1,3% (menos 0,3 pontos percentuais).



As previsões também são mais otimistas para o Reino Unido, que deverá, no entanto, terminar o ano em recessão, como era esperado desde outubro passado. As previsões do FMI apontam agora para -0,3%, quando em janeiro projetava -0,6%.

O relatório aponta ainda para uma expansão do PIB espanhol de 1,5% este ano e 2% no próximo.

Em contramão está a Alemanha, cuja economia deverá contrair 0,1%, quando em janeiro o FMI apontava para uma taxa de crescimento de 0,1%, depois de em outubro do ano passado ter chegado a prever uma recessão de 0,3%.