FMI pede reforço do banco central de São Tomé e Príncipe e reforma de empresa pública

A avaliação consta do comunicado final, hoje divulgado, de uma `missão virtual` ao arquipélago por uma equipa do FMI, para contactos com as autoridades são-tomenses através de meios digitais, entre 7 de junho a 7 de julho, sobre o programa económico de São Tomé e Príncipe, apoiado por uma Linha de Crédito Ampliada do FMI (ECF, na sigla em língua inglesa).

O FMI considera que o Orçamento de Estado para 2021 continua adequado para enfrentar os efeitos da pandemia e apoiar a retoma pós-pandemia, e apoia o compromisso das autoridades de introduzir este ano uma taxa de IVA, "enquanto se mantêm programas de gastos sociais e em prol dos pobres, com foco na promoção da saúde, expansão dos programas de transferência de rendimentos para famílias vulneráveis, aumento da distribuição de alimentos e incentivos ao setor privado para reter trabalhadores".

Segundo Eteri Kvintradze, que liderou a equipa do FMI, o impacto da pandemia só poderá ser mitigado com "apoio externo adequado para atender às necessidades sociais e económicas imediatas".

O FMI incentiva ainda esforços para "fortalecer o planeamento da massa salarial" do Estado para "estabilizar ainda mais o processo de execução do orçamento".

"As reformas na administração de receitas, gestão das finanças públicas, governação e estruturas de transparência precisam de continuar e são importantes para apoiar uma estratégia orçamental de médio prazo com credibilidade", refere Kvintradze.

Quanto ao setor financeiro, permanece "geralmente sólido", mas "a pandemia pode pressionar a qualidade dos ativos dos bancos" e o banco central de São Tomé e Príncipe deve "monitorizar ativamente e agir prontamente sobre as pressões do risco de crédito", adianta a responsável do FMI.

"As reformas legislativas para fortalecer a independência do banco central e alinhar as regulamentações do setor financeiro com os melhores padrões internacionais precisam de ser aceleradas", diz Kvintradze.

O FMI apela ainda a um reforço das reformas na Empresa de Água e Eletricidade (EMAE) para melhorar o abastecimento de energia e conter as perdas.

"Soluções permanentes para a recente escassez de eletricidade requerem o desenvolvimento acelerado de fontes alternativas de energia sustentável, como parte da estratégia geral de reforma do setor de energía", diz Kvintradze.

"Uma aceleração de outras reformas estruturais ajudaria a reduzir as vulnerabilidades do país e aumentar o potencial de crescimento de longo prazo", adianta.

Uma recuperação do turismo, refere ainda, seria favorecida com o sucesso do compromisso das autoridades de tomar medidas para retirar o país da "lista negra" de segurança aérea da União Europeia.