Partilhar o artigo FMI. Portugal é um dos países que não estão protegidos das consequências negativas do Brexit Imprimir o artigo FMI. Portugal é um dos países que não estão protegidos das consequências negativas do Brexit Enviar por email o artigo FMI. Portugal é um dos países que não estão protegidos das consequências negativas do Brexit Aumentar a fonte do artigo FMI. Portugal é um dos países que não estão protegidos das consequências negativas do Brexit Diminuir a fonte do artigo FMI. Portugal é um dos países que não estão protegidos das consequências negativas do Brexit Ouvir o artigo FMI. Portugal é um dos países que não estão protegidos das consequências negativas do Brexit