FMI prevê contração de 5,8% na economia brasileira em 2020

De acordo com o relatório anual sobre a economia brasileira, divulgado na segunda-feira, o FMI adiantou não prever uma recuperação do consumo até ao final do ano.", devido aos efeitos da crise e à retirada do apoio fiscal, acrescentou., gerando debates políticos, incerteza fiscal e volatilidade no mercado financeiro nas últimas semanas.Antes da pandemia, que fez mais de 146 mil mortos e quase cinco milhões de infetados no Brasil, a organização tinha elogiado as políticas do governo brasileiro e considerado que a economia estava em condições de "recuperar em 2020".No entanto, o FMI advertiu que "se as condições de saúde, económicas e sociais ficarem piores do que o esperado, as autoridades devem estar preparadas para fornecer apoio fiscal adicional".





Realidade e cenário previsível





Em agosto, os depósitos a prazo das famílias brasileiras aumentaram mais de 60 por cento em relação ao ano anterior, enquanto que a diminuição das importações se devem traduzir num ligeiro superávite em conta corrente de 0,3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, à medida que se recupera a procura externa.A organização instou o Executivo brasileiro a "implementar rapidamente reformas estruturais que garantam a consolidação a médio prazo" para mitigar "o risco de uma dinâmica da dívida indesejável"."Qualquer gasto adicional pode minar a confiança do mercado e aumentar as taxas de juros", salientou.A organização financeira projetou que, devido ao forte aumento do défice fiscal primário,O FMI referiu-se às preocupações dos mercados quanto à sustentabilidade fiscal brasileira, o que, assegurou, se vê refletida na forte curva de desempenho da moeda local (real).Contudo,, "o que proporciona uma almofada confortável contra choques externos".

"Com a dívida pública a aumentar para 100 por cento do PIB [Produto Interno Bruto], a preservação do teto de gastos constitucional como âncora fiscal é essencial para sustentar a confiança do mercado e conter o risco soberano", disse o FMI, ao destacar a necessidade de consolidação fiscal para encerrar o défice primário e estabilizar a dívida pública.