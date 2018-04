FMI prevê défice acima dos cálculos do Governo e saldo negativo até 2023

RTP18 Abr, 2018, 15:16 / atualizado em 18 Abr, 2018, 17:44 | Economia

É uma ligeira melhoria da previsão do FMI para o rácio do défice sobre o Produto Interno Bruto – de 1,1 por cento em fevereiro para um por cento. Ainda assim, é uma estimativa que excede em três décimas aquela que foi inscrita pelo Governo de António Costa no Programa de Estabilidade.Em matéria de desempenho da economia, o FMI avançou na terça-feira com as previsões de um crescimento de 2,4 por cento de uma taxa de desemprego de 7,3 por cento em 2018. O Governo espera um crescimento do PIB de 2,3 por cento e situa o desemprego em 7,6 por cento.





Elaboradas sob a coordenação do antigo ministro das Finanças Vítor Gaspar, atual quadro do Fundo, as projeções para Portugal têm por base o Orçamento do Estado para este ano. E foram “ajustadas para refletir as previsões macroeconómicas” da instituição.



O FMI mostra também menos otimismo do que o Executivo socialista nas previsões até 2023.



O Governo compromete-se com um défice de 0,2 por cento do PIB já em 2019, o derradeiro ano da legislatura. Espera depois obter excedentes orçamentais de 0,7 por cento em 2020, 1,4 em 2021 e 1,3 em 2022.



Por sua vez, o Fundo prevê que Portugal tenha um défice das contas públicas de 0,9 por cento em 2019, 0,8 em 2020, 0,7 em 2021 e 0,6 em 2022 e em 2023.



Ainda segundo o FMI, o saldo primário, excluindo os encargos da dívida pública, ficará acima dos dois por cento no escopo das estimativas: 2,3 por cento em 2018 e 2019, 2,2 em 2020 e 2021 e 2,1 por cento em 2022 e 2023.

Dívida pública



Ainda no Fiscal Monitor, a instituição encabeçada por Christine Lagarde prevê que o país faça regredir o peso da dívida pública sobre o PIB para cerca de 105 por cento até 2023, o que corresponde a uma diminuição superior a 20 pontos percentuais - a mais robusta do bloco da moeda única nos próximos seis anos.



No relatório do Fundo que estabelece as previsões orçamentais à escala global, prevê-se que Portugal reduza a dívida de 125,6 por cento do Produto em 2017 para 104,7 em 2023.



Trata-se de uma redução em 20,9 pontos percentuais, sendo que no Programa de Estabilidade 2018-2022 o Governo aponta para um recuo de 23,6 pontos percentuais, mas em cinco anos.



O Executivo espera reduzir a dívida pública em 23,6 pontos percentuais do PIB - para 122,2 por cento em 2018, 118,4 em 2019, 114,9 em 2020, 107,3 em 2021 e 102 por cento em 2022.



c/ Lusa