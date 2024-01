FMI prevê Moçambique a crescer 5% este ano após 6% em 2023

De acordo com a informação de suporte à aprovação da terceira avaliação à implementação do programa de Facilidade de Crédito Alargado (ECF, na sigla em inglês), a 36 meses, em Moçambique, consultada hoje pela Lusa, o FMI estima que o PIB (toda a riqueza produzida no país) moçambicano tenha crescido no ano passado para 1,364 biliões (milhões de milhões) de meticais (19.515 milhões de euros), e que aumente para 1,475 biliões de meticais (21.103 milhões de euros) em 2024.

"A administração das receitas, a gestão das finanças públicas, as despesas com a massa salarial, as empresas públicas e a gestão da dívida são prioridades fundamentais da reforma para colocar a política fiscal numa base mais sólida", alerta, no entanto, o mesmo documento.

Com a aprovação desta terceira tranche, os desembolsos totais a Moçambique ao abrigo deste ECF do FMI elevam-se a cerca de 273 milhões de dólares (249,2 milhões de euros). Este programa ECF foi aprovado em maio de 2022, e prevê um financiamento total de 456 milhões de dólares (416,2 milhões de euros) a Moçambique.

Segundo o FMI, depois dos 10,3% de inflação em 2022, o aumento nos preços aos consumidores caiu para 3,9% em 2023 e deverá voltar a acelerar este ano, para 6%.

As receitas do Estado caíram do equivalente a 25,1% do PIB em 2021 para 24,3% em 2022 e para 24% no ano passado, mas o FMI admite que acelerem para 25% do PIB este ano. Já as Reservas Internacionais Líquidas devem passar crescer dos 2.562 milhões de dólares (2.345 milhões de euros) no final de 2023 para 2.590 milhões de dólares (2.370 milhões de euros) em dezembro de 2024.

O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tonela, avançou em dezembro que a economia moçambicana terá crescido em 2023 o equivalente a 5% do PIB e que poderá chegar aos 5,5% em 2024.

Já a inflação, segundo as previsões do Governo, deverá situar-se em 7% em 2023 e em 2024.

O Orçamento do Estado de Moçambique prevê para este ano despesas de 542.695 milhões de meticais (7.765 milhões de euros), um aumento de 15% face a 2023.

Os encargos com a dívida aumentam para 54.183 milhões de meticais (775,3 milhões de euros), 3,5% do PIB.

Já as despesas de investimento aumentam para 137.297 milhões de meticais (1.964 milhões de euros) em 2024, equivalente a 8,9% do PIB.

O Orçamento estima receitas do Estado de mais de 383.537 milhões de meticais (5.488 milhões de euros) em 2024, equivalente a 25% do PIB, o que representará um défice de mais de 159.488 milhões de meticais (2.281 milhões de euros), correspondente a 10,4% do PIB.

O PIB moçambicano deverá crescer, segundo o Governo, para 1,536 biliões (milhões de milhões) de meticais (21.975 milhões de euros) em 2024.