FMI prevê que a economia portuguesa registe excedente orçamental em 2020

RTP12 Jul, 2019, 14:48 / atualizado em 12 Jul, 2019, 14:50 | Economia

A instituição sugere por isso, atenção redobrada em relação à despesa pública.



Para o FMI, a "pressão" com a fatura dos salários no Estado está a aumentar, "apesar do compromisso" do Executivo para "reduzir o emprego público".





(em atualização)