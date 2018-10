FMI prevê quebra de crescimento da Zona Euro até ao fim de 2018

RTP09 Out, 2018, 10:46 / atualizado em 09 Out, 2018, 11:38 | Economia

Segundo o relatório World Economic Outlook, agora divulgado pelo FMI, o Produto Interno Bruto (PIB) da Zona Euro deve crescer dois por cento em 2018, contra a estimativa anterior divulgada em abril, de 2,4 por cento.



Para 2019, o FMI projeta um crescimento económico de 1,9 por cento na Zona Euro, menos 0,1 pontos percentuais do que na previsão anterior. O Fundo Monetário Internacional aplica um corte à previsão de crescimento para a economia portuguesa em 2018, de 2,4 para 2,3 por cento. Para 2019, a estimativa é de 1,8 por cento, aquém do cálculo do Governo.



Para o Fundo Monetário Internacional, as novas previsões refletem um crescimento mais lento das exportações após um forte aumento no último trimestre de 2017, ao mesmo tempo que os preços da energia ajudaram a reduzir a procura de importadores e também que alguns países foram afetados pela incerteza política.



Entre as principais economias da Zona Euro, a Alemanha deverá crescer 1,9 por cento em 2018 e 2019, menos do que previa o FMI em abril (2,5 e dois por cento, respetivamente).



A economia francesa também é revista em baixa para 1,6 por cento este ano e no próximo (contra 2,1 e dois por cento nas projeções de abril), após ter aumentado 2,3 por cento em 2017.



O FMI prevê, para Itália, que o crescimento do PIB seja agora de 1,2 por cento em 2018 e de um por cento em 2019, abaixo dos 1,5 e 1,1 previstos anteriormente.



Espanha deverá crescer acima da média europeia em 2018 e 2019, com o PIB a aumentar 2,7 e 2,2 por cento respetivamente. A previsão para Espanha para 2018 foi revista em baixa em 0,1 pontos percentuais, mantendo-se a estimativa referente ao próximo ano.



O FMI sustenta que os países com margem orçamental, como por exemplo a Alemanha, “devem aumentar o investimento público para impulsionar o crescimento potencial e reduzir os desequilíbrios externos”.

Cenário de guerra comercial

O crescimento da economia mundial também é revisto em baixa pela instituição liderada por Christine Lagarde devido ao aumento das taxas de juro e às crescentes tensões sobre o comércio. Para o FMI, uma guerra comercial desenfreada vai desacelerar o crescimento mundial.



As previsões do FMI apontam para que a economia mundial cresça 3,7 por cento em 2018, abaixo dos 3,9 previstos em julho, revendo a estimativa para o desempenho em 19 países que usam o euro e para a Europa Central e Oriental, América Latina, Médio Oriente e África Subsariana.



O FMI previu que o crescimento norte-americano caia para os 2,5 por cento em 2019, devido à guerra comercial com a China, apesar do impulso que resulta do recente curso nos impostos.

No curto prazo, os efeitos de uma guerra comercial seriam duas vezes mais prejudiciais para a economia chinesa do que para os Estados Unidos.

Cenário com cinco níveis

No entanto, o FMI concluiu a análise antes dos Estados Unidos, Canadá e México anunciarem um amplo acordo que elimina o risco de uma disputa comercial entre os três países.





O Fundo Monetário Internacional indicou esperar que a maior economia mundial, a dos Estados Unidos, cresça 2,9 por cento em 2018, o ritmo mais rápido desde 2005, mantendo a previsão de julho.“O crescimento dos Estados Unidos permanece excecionalmente robusto no momento”, afirmou o economista-chefe do FMI, Maurice Obstfeld, que atribui o desempenho à política fiscal da administração do Presidente Donald Trump.Ainda que o FMI tenha notado que a inflação pareça estar sob controlo, em torno da meta de dois por cento, preveniu que a verificar-se um aumento dos preços e da inflação "isso pode causar um aumento das taxas de juros mais rápido do que o esperado atualmente" e "um aumento do dólar com efeitos potencialmente negativos sobre a economia global".A instituição não alterou também a sua previsão para a economia chinesa para 2017 (6,6 por cento), mas, também devido à tensão comercial com os Estados Unidos, reviu em baixa o crescimento da China em 2019, estimando-o em 6,2 por cento, o que a confirmar-se será o menor registado no país desde 1990.Em relação ao comércio mundial, as perspetivas expressam um menor otimismo: o FMI estimou que o comércio global cresça 4,2 por cento em 2018, abaixo dos 5,2 por cento em 2018 e dos 4,8 esperados na análise de julho.No pior cenário, em que se concretizariam todas as ameaças norte-americanas sobre os produtos importados da China e de outros países, o seu impacto seria inferior a um ponto percentual do PIB, para um crescimento global estimado em 3,7 por cento, para 2018, 2019 e 2020.Segundo os cálculos divulgados pelo FMI, o crescimento da economia norte-americana, a maior do mundo, baixaria de 2,5 por cento para 1,6 por cento em 2019, enquanto a chinesa cairia de 6,2 por cento para 4,6 por cento.Em relação à terceira maior economia mundial, a japonesa, o crescimento passaria de 0,9 por cento, para cerca de 0,4 por cento, enquanto a Zona Euro, a menos afetada, veria o Produto Interno Bruto descer de 1,9 por cento para 1,5 por cento.Tal desaceleração, no entanto, agravaria os problemas de desemprego em alguns países europeus já afetados por elevados níveis de endividamento.Uma rápida desaceleração do crescimento colocaria o Japão em risco de gerir uma deflação.Segundo o FMI, ainda que a inflação pareça estar sob controlo, em torno da meta de dois por cento, a verificar-se um aumento dos preços e da inflação "isso pode causar um aumento das taxas de juros mais rápido do que o esperado atualmente" e "um aumento do dólar com efeitos potencialmente negativos sobre a economia global".A economia norte-americana perderia um ponto do Produto Interno Bruto em relação a uma situação comercial estável, enquanto a China perderia apenas meio ponto. Ainda no pior cenário, em pontos percentuais, o Japão perderia 0,4 e a zona euro 0,2 em 2023.O FMI desenvolveu um cenário de cinco níveis com base nas medidas já tomadas ou que os Estados Unidos poderiam tomar em 2019 em relação aos parceiros comerciais, bem como em relação aos efeitos.O primeiro é o aumento das tarifas aduaneiras já registado entre os Estados Unidos e a China, cujo impacto foi incluído na última análise económica global.O segundo leva em conta a taxação de 25 por cento sobre 267 mil milhões de dólares de importações chinesas para os Estados Unidos, o terceiro os efeitos de tarifas punitivas sobre todos os produtos chineses que entram no mercado norte-americano.Nesse nível, a indústria automóvel dos Estados Unidos e os fornecedores seriam particularmente afetados, com efeitos colaterais no México, Canadá e Japão.O quarto nível incorpora os efeitos dessas medidas nos projetos de investimento, enquanto o quinto nível inclui uma deterioração das condições de financiamento das empresas.