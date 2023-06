FMI prevê recessão acentuada em 2023 na Guiné-Equatorial

A equipa do FMI, liderada por Mesmin Koulet-Vickot, esteve no país africano entre 29 de maio e 07 de junho para atualizar as suas projeções com base nos desenvolvimentos recentes e fazer um balanço da visão e das prioridades das autoridades locais.

Face ao ano passado, o FMI indicou que a economia da Guiné Equatorial expandiu-se pela primeira vez desde 2014, com um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) estimado em 2,2%, refletindo os preços globais mais elevados dos hidrocarbonetos e a reconstrução de Bata, cidade fortemente abalada por grandes explosões num complexo militar.

A inflação atingiu 4,8% em 2022 devido aos altos preços de importação de alimentos, de acordo com o órgão, que acrescentou que os indicadores do setor bancário enfraqueceram.

"Para 2023, a atividade económica real deverá cair 6,4%, uma recessão mais pronunciada do que inicialmente previsto, refletindo um impacto mais severo do incidente no campo petrolífero de Zafiro. A inflação será moderada para 2,8%. O défice fiscal primário não petrolífero está projetado em 11,5% do PIB", disse Mesmin Koulet-Vickot, no final da visita.

"A médio prazo, projeta-se que a economia da Guiné Equatorial continue a declinar devido ao papel cada vez menor do setor de hidrocarbonetos. Nesse contexto, a visão das autoridades de promover a diversificação económica é bem-vinda", acrescentou.

Para conseguir isso, é fundamental, segundo o técnico do FMI, melhorar o clima de negócios, aumentar o capital humano e os gastos sociais, mantendo a sustentabilidade fiscal e continuar com as reformas de governança para aumentar a transparência e combater a corrupção.

Durante a visita, a equipa do FMI reuniu-se com vários membros do Governo, entre eles o Presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que lidera há mais de 40 anos este país membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).