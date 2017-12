FMI recebe reembolso antecipado de "pelo menos" 500 milhões

RTP05 Dez, 2017, 15:04 / atualizado em 05 Dez, 2017, 15:39 | Economia

"No fim da reunião, tive oportunidade de informar os meus colegas de que Portugal pretende ainda este ano fazer um pagamento ao FMI de pelo menos 500 milhões de euros", adiantou Ricardo Mourinho Félix no termo da reunião do Ecofin.Mourinho Félix representou Portugal no Ecofin um dia depois da eleição de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo.





Será ainda necessário, antes de definir o valor concreto do reembolso, "ter em conta aquilo que é também agora o fecho das contas do ano e a evolução da situação orçamental", nas palavras do governante.



"Mas pelo menos 500 milhões de euros estou convicto de que seguramente conseguiremos pagar ainda este ano, antecipadamente, ao FMI, o que contribui para reduzir a dívida, reduzir o custo dessa dívida e robustecer aquilo que é a evolução dos indicadores e desse indicador tão importante que tem sido o rácio da dívida pública", acentuou o secretário de Estado adjunto e das Finanças.



c/ Lusa

Números divulgados na segunda-feira pelo Banco de Portugal indicam que a dívida pública portuguesa na ótica de Maastricht caiu em 3,9 mil milhões de euros em outubro relativamente ao mês anterior, cifrando-se em 245,3 mil milhões de euros.Segundo o banco central, o recuo da dívida espelha amortizações líquidas de títulos num montante de 3,5 mil milhões de euros e uma redução de empréstimos em 0,9 mil milhões de euros, nomeadamente através de reembolsos antecipados ao Fundo Monetário Internacional no valor de mil milhões de euros.