FMI renova otimismo sobre desempenho da economia portuguesa

Foto: Reuters

No entanto, o FMI avisa que o Governo deve ser cauteloso em relação a aumentos permanentes nos gastos que podem reduzir a flexibilidade da despesa pública, ou seja, cautela nos aumentos salariais e insiste na flexibilização das leis laborais.



Já o Governo garantiu ao Fundo Monetário Internacional que as reformas tomadas durante o programa de ajustamento "não estão em causa", mas sublinhou a intenção de continuar a reduzir a segmentação do mercado de trabalho.



É o que pode ler-se no documento divulgado esta tarde.



Em comunicado, o Ministério das Finanças sublinha que o Fundo salienta que Portugal tem hoje uma economia mais sólida, resultado da aceleração do crescimento económico e do emprego, iniciada no final de 2016. Esta tendência deverá manter-se em 2018, com um crescimento previsto de 2,2%, precisamente em linha com a previsão do Governo no Orçamento do Estado 2018, com a continuação de um crescimento robusto do emprego e a diminuição do desemprego.





O jornalista João Vasco detalha os pormenores agora conhecidos.