FMI revê crescimento para a África subsaariana em 0,1 pontos para 3,2% este ano

De acordo com a atualização das Perspetivas Económicas Mundiais, hoje divulgada em Washington, esta instituição financeira multilateral antecipa uma expansão de 3,2% este ano e de 3,9% em 2022, o que representa uma ligeira revisão em alta para este ano, de 0,1 pontos percentuais.

Para 2022, houve também uma ligeira revisão, mas em baixa, com os analistas do Fundo a esperarem agora um crescimento de 3,9%, face aos 4% que esperavam em outubro, quando foi divulgado o relatório sobre as Perspetivas Económicas Mundiais.

O Fundo não apresenta valores para nenhum dos países lusófonos africanos, apontando apenas as revisões para as duas maiores economias da região, a Nigéria e a África do Sul, piorando ambas as estimativas de crescimento para este ano em 0,2 pontos percentuais e mantendo praticamente inalteradas as previsões para 2022.

Assim, a Nigéria deverá crescer 1,5% este ano, ao passo que a África do Sul deverá registar uma expansão de 2,8%.

A nível mundial, o FMI estima que depois de uma recessão de 3,5% em 2020, as economias cresçam 5,5% este ano e acelerem a expansão para 4,2% em 2022, o que revela uma melhoria de 0,9 pontos em 2020 relativamente às projeções de outubro e uma revisão de 0,3 pontos para 2021.