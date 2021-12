FMI revê em alta previsão de crescimento da Guiné-Bissau para 3,7% este ano

"Apesar dos efeitos da pandemia, o crescimento foi revisto em alta para 1,5% em 2020 e deverá acelerar para 3,75% em 2021", lê-se no relatório que dá conta da aprovação, pela administração do FMI, da primeira análise ao programa monitorizado pelos técnicos do FMI (Staff-Monitored Program, no original em inglês).

No documento, o FMI aponta que "em 2020, o desempenho dos setores da construção e dos transportes foi melhor do que o previsto inicialmente" e acrescenta que "as medidas de apoio à liquidez fornecidos pelo Banco Central dos Estados da África Ocidental (BCEAO), o banco central regional, também ajudaram a apoiar a atividade económica".

Para este ano, os técnicos do Fundo estimam que a produção de caju, a principal exportação do país, "atinja níveis históricos, o que terá consequências para a posição orçamental, as contas externas e a atividade económica", fazendo o défice da balança corrente cair de 8,1% em 2020 para 4,3% do PIB este ano.

"A inflação média deverá acelerar para 2,4% este ano, refletindo as pressões nos bens importados, especialmente os combustíveis e os bens alimentares", dizem ainda os técnicos.

No documento que pormenoriza a evolução da economia da Guiné-Bissau e as medidas de implementação do acordo com o FMI, os técnicos tecem vários elogios ao Governo do país e salientam que a maioria das metas acordadas para serem cumpridas já foram alcançadas.

"A equipa do FMI apoia o pedido das autoridades sobre o cumprimento da primeira revisão do SMP, dado o desempenho satisfatório na obtenção dos objetivos do programa", lê-se no documento, que aponta que "cinco das sete metas quantitativas para o final do mês de junho foram cumpridas e todos as referências estruturais (Structural Benchmarks, no original em inglês) para o final de julho foram cumpridas".

Além disso, salientam, "as autoridades já cumpriram todas menos uma das SB para o final de setembro e uma relativa ao final de dezembro".

O SMP da Guiné-Bissau foi aprovado em 19 de julho deste ano para ajudar o Governo a implementar o programa de reformas que tem como objetivo estabilizar a economia.

No final deste programa, a Guiné-Bissau poderá beneficiar de um programa de assistência financeira que, ao contrário do atual, implica a disponibilização de um empréstimo financeiro, além da ajuda técnica do Fundo.