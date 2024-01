FMI revê em baixa o crescimento da África subsaariana para 3,8% este ano

"Na África subsaariana, o crescimento deverá aumentar de uns estimados 3,3% em 2023 para 3,8% em 2024 e 4,1% em 2025, com a melhoria dos efeitos negativos dos choques climáticos anteriores e das questões do abastecimento", lê-se na atualização do relatório sobre as Perspetivas Económicas Mundiais, hoje divulgado em Washington.

No documento, os técnicos do Fundo explicam que "a revisão em baixa para 2024 de 0,2 pontos percentuais, face a outubro de 2023, na África subsaariana, reflete principalmente uma previsão menor do crescimento económico na África do Sul, devido aos crescentes constrangimentos logísticos, incluindo no setor dos transportes, que a atividade económica enfrenta".

A nível mundial, o FMI prevê que a moderação da inflação e o crescimento constante abram caminho para uma aterragem suave, projetando um aumento do PIB mundial de 3,1% este ano e 3,2% em 2025.

O FMI revê também em alta de 0,2 pontos percentuais a projeção para este ano, face ao que previa em outubro.

A revisão resulta de uma resiliência superior ao esperado nos Estados Unidos e em várias economias emergentes e em desenvolvimento, bem como apoio orçamental na China.