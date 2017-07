FMI revê previsão de crescimento e diz que fim da recessão do Brasil está próximo

Lusa 14 Jul, 2017, 07:29 | Economia

O FMI elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país sul-americano em 2017 de 0,2% para 0,3%. No entanto, o órgão reviu em baixa as estimativas para 2018, que passaram de uma subida de 1,7% para um crescimento de 1,3%.

Já para os anos de 2019 até 2022 a projeção é de uma subida de 2% para a economia brasileira.

Apesar do otimismo, o FMI alertou que "enquanto o fim da recessão [do Brasil] parece estar à vista, uma recente elevação da incerteza política colocou uma sombra sobre a perspectiva económica."

"A capacidade do Governo [do Brasil] de reaizar mudanças no sistema de pensões, um passo necessário para assegurar a sustentabilidade fiscal, ficou mais incerta e, com eleições nacionais marcadas para 2018, está a fechar-se a janela para a ação legislativa", completou.

O FMI também reduziu as expectativas para a inflação brasileira, que passou de 4,4% para 4% em 2017, e de 4,3% para 4% no ano de 2018, tendo em vista que, na avaliação da organização, a recessão abriu espaço para uma queda maior da inflação.

Para os anos de 2019 até 2022 o FMI estimou uma inflação oficial do Brasil será de 4% ao ano.