FMI volta a baixar previsão do crescimento mundial para 3,3%

09 Abr, 2019, 14:17 / atualizado em 09 Abr, 2019, 15:26 | Economia

São menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) do que na anterior estimativa.



As previsões constam do "World Economic Outlook" (WEO), hoje divulgado, onde o FMI também antecipa uma taxa de desemprego de 6,8 por cento este ano, acima da anterior estimativa de 6,5% e também superior à previsão do Governo, de 6,3 por cento.



Para 2020, a instituição liderada por Christine Lagarde antecipa uma descida da taxa de desemprego para 6,3 por cento.



Para o défice, o FMI antecipa que se fixe nos 0,4 por cento do PIB, mantendo a estimativa de novembro.



Já o Governo espera um défice de 0,2 opr cento do PIB, depois dos 0,5 por cento verificados em 2018, o melhor registo da democracia e abaixo do previsto pelo executivo.



Nova baixa do PIB mundial



"A refletir o abrandamento da atividade [económica] na segunda metade de 2018 e no primeiro semestre de 2019, o crescimento global deverá abrandar dos 3,6 por cento registados em 2018 para 3,3 por cento em 2019, e depois regressar aos 3,6 por cento em 2020", lê-se no WEO.







O Fundo Monetário Internacional assume preocupações com as crescentes tensões comerciais, especialmente entre os Estados Unidos e a China, assim como com o Brexit.







Os dois eixos problemáticos fazem baixar as previsões de crescimento mundial, para 3,3 por cento em 2019.







É a terceira baixa desde outubro por parte do FMI. O Fundo recomenda mesmo aos motores China e a Alemanha que adotem medidas de curto-prazo para sustentar o crescimento.





Mais de dois terços do abrandamento previsto deve-se a problemas nas nações mais ricas, especialmente europeias.







A redução das exportações, menor consumo interno e novas regras sobre emissões impactaram negativamente, por exemplo, a previsão de crescimento da economia alemã.



O FMI recomenda por isso a Berlim medidas de estímulo fiscal. Apela também ao Banco Central Europeu que prossiga o estímulo às economias regionais.



Uma série de dessastres naturais levaram à diminuição das previsões de crescimento do PIB japonês.



Também a economia norte-america, apesar de parecer em contra-ciclo com outras nações ricas, sofreu uma degradação nas expetativas de crescimento para 2019, devido a um impacto inferior ao esperado de medidas fiscais estimulantes, como corte de impostos.





Só para a China é que a previsão do FMI sobe, para 6.3 por cento, em parte porque não se materializaram os receios de uma escalada na geurra económica entre China e os EUA.



Recomendações



"Neste contexto, evitar passos em falso de políticas que podem prejudicar a atividade económica deve ser a principal prioridade", alertou o Fundo.



O FMI assume por exemplo um Brexit "ordeiro" mas prevê um novo corte de 0.2 pp do crescimento global se o processo de saída do Reino Unido da União Europeia for caótico.







Recomenda por exemplo ao Banco de Inglaterra "cuidado" nas políticas de taxas de juro.









"Apesar de tudo, a possibilidade de futuras revisões em baixa mantem-se alta, e o equilíbrio de riscos mantém a tendência para a descida", afirmou o Fundo no seu relatório da Primavera.



Zona euro



Já para a zona euro, a estimativa de crescimento da economia baixou para 1,3 por cento em 2019 e 1,5 por cento em 2020.







O FMI indica que "a zona euro desacelerou mais do que o esperado, uma vez que uma combinação de fatores pesou sobre a atividade" económica.







Estes fatores incluem o enfraquecimento do sentimento de confiança dos consumidores e empresários, e atrasos relacionados com a introdução de novos limites de emissões para veículos a gasóleo na Alemanha.



Também a penalizar a economia da zona euro estiveram a incerteza em torno das políticas orçamentais, elevados `spreads` da dívida soberana e um abrandamento do investimento em Itália, além dos protestos que penalizaram as vendas do comércio a retalho e o consumo em França.



Além disso, "preocupações crescentes relativamente a um `Brexit` sem acordo também penalizaram o investimento dentro da zona euro", segundo o FMI.



"Após um notável aumento em 2017, as exportações das economias da zona euro abrandaram consideravelmente, em parte devido ao fraco comércio dentro da zona euro", refere o Fundo no documento com as previsões macroeconómicas.

Economia a economia





Dentro da zona euro, o FMI desceu em 0,5 p.p. a sua previsão de crescimento para a economia da Alemanha, para 0,8 por cento este ano, baixando também em 0,2 p.p. a previsão para 2020, para uma expansão de 1,4 por cento.



Também para a economia italiana, o Fundo baixou em 0,5 p.p., para 0,1 por cento, a previsão para o crescimento da economia italiana em 2019, mantendo a estimativa de uma expansão de 0,9 opr cento em 2020.



Já para o PIB de França, a revisão em baixa foi de 0,2%, quer em 2019 - para uma expansão de 1,3 oir cento -, quer para 2020 - para um crescimento de 1,4 por cento.



Para o Reino Unido, o FMI baixou em 0,3 p.p. a sua previsão de expansão do PIB em 2019, para 1,2 por cento, descendo em 0,2 p.p. a estimativa de 2020, para 1,4 por cento.





C/Lusa



O FMI admite que um relançamento da economia na Europa e algumas economias emergentes possam inverter a tendência e dar lugar a uma re-aceleração geral na segunda metade do ano. O otimismo não é grande.