FocusEconomics corta previsão de crescimento de Angola em metade, para 0,6%

"Os membros do painel da FocusEconomics projetam que o Produto Interno Bruto se expanda 0,6% em 2019, o que é 0,7 pontos percentuais abaixo da previsão do último mês, que apontava para 1,3%, e esperam um crescimento de 1,8% em 2020", lê-se no mais recente relatório desta consultora sobre algumas economias da África subsaariana.

No relatório, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "a economia deve sair da recessão este ano, principalmente devido à melhoria da procura interna, mas a alta dependência da indústria do petróleo é o principal risco para estas previsões, já que as perturbações na produção e ou um preço mais baixo do barril de petróleo teriam um impacto adverso no orçamento e nas contas externas".

Para a inflação, a FocusEconomics estima que fique nos 17,6% este ano e desça para 14% em 2020, depois de ter estado nos 17,8% em fevereiro e de ter descido ligeiramente para 17,6% em março.

A manutenção da taxa de juro de referência pelo banco central de Angola nos 15,7% em março, depois da queda de 75 pontos base em janeiro é encarada como "o princípio do abrandamento da política monetária", antecipando que a taxa de juro possa terminar este ano nos 15,2%, descendo ainda mais, para 14,05%, no próximo ano.

Os indicadores disponíveis "sugerem que a fraca dinâmica continuou no princípio deste ano, depois de a economia ter provavelmente contraído no último trimestre do ano passado", acrescentam os analistas, salientando que "apesar de o índice que mede a atividade económica ter melhorado em janeiro, refletindo principalmente o declínio mais suave da indústria petrolífera, continua firmemente entrincheirado em território negativo".