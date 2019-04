Partilhar o artigo Fogos novos licenciados com "expressivo aumento" de 37,3% até fevereiro (AICCOPN) Imprimir o artigo Fogos novos licenciados com "expressivo aumento" de 37,3% até fevereiro (AICCOPN) Enviar por email o artigo Fogos novos licenciados com "expressivo aumento" de 37,3% até fevereiro (AICCOPN) Aumentar a fonte do artigo Fogos novos licenciados com "expressivo aumento" de 37,3% até fevereiro (AICCOPN) Diminuir a fonte do artigo Fogos novos licenciados com "expressivo aumento" de 37,3% até fevereiro (AICCOPN) Ouvir o artigo Fogos novos licenciados com "expressivo aumento" de 37,3% até fevereiro (AICCOPN)