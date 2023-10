Formalizados 2.600 ME de investimento no âmbito do registo prévio de auxílio para projetos do RCI

Falando durante uma audição na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão sobre a situação da Autoeuropa, o governante garantiu que "o Governo tem estado a atuar na captação de investimento" para o país, nomeadamente no setor automóvel.

"No âmbito do registo prévio de auxílio que foi aberto para projetos do Regime Contratual de Investimento, neste momento temos 2.600 milhões de euros de investimento já apresentado, formalizado, para além de cerca de 20.000 milhões de euros de investimento que estão a ser negociados e discutidos com vários investidores interessados em investir em Portugal nas várias áreas, onde se incluem também investimentos na cadeia de abastecimento do setor automóvel", afirmou Pedro Cilínio.

Segundo o governante, "estas negociações estão a ser conduzidas pela AICEP e, à medida que traduzirem compromissos firmes, eles serão devidamente anunciados e divulgados".

O secretário de Estado recordou ainda que são quatro as Agendas Mobilizadoras destinadas ao setor automóvel, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), incluindo um projeto da Volkswagen para a produção de um novo modelo hibrido em Palmela, "que é um passo muito importante para que a unidade se posicione para captar novos modelos no futuro".

"São investimentos que devem rondar os 100 a 200 milhões de euros de investimento dentro do setor automóvel e que envolvem toda a cadeia de valor, ou seja, não são projetos de uma única empresa, mas projetos que envolvem vários fornecedores e também universidades e centros tecnológicos de várias áreas, para desenvolverem novas soluções na produção de veículos automóveis", detalhou.