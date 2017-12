Fornecedores de refeições escolares têm que ser comunicados ao fisco e este ano até dia 15

Lusa11 Dez, 2017, 17:32 | Economia

Este ano, esta informação poderá ser enviada à Autoridade Tributária até dia 15 deste mês.

A inclusão das despesas com refeições escolares foi aprovada no Orçamento do Estado para 2017, mas no ano passado já foi possível incluir manualmente as faturas na declaração de IRS.

A portaria hoje publicada define os procedimentos de comunicação ao fisco da identificação fiscal dos prestadores de serviços de fornecimento de refeições escolares, para efeitos da dedução à coleta do IRS das despesas referentes à alimentação em refeitório escolar, de alunos inscritos em qualquer grau de ensino.