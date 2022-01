Fornos de Algodres aprova Estratégia Municipal Ambiental para 2022-2025

Segundo a autarquia presidida por Manuel Fonseca (PS), a EMA "pretende estabelecer, através de objetivos específicos, ações e indicadores, um compromisso estratégico e de coesão na construção de políticas ambientais para o concelho de Fornos de Algodres, através de uma cidadania inclusiva que conduza a mudanças de comportamentos e de hábitos, no caminho para um concelho mais sustentável".

O documento, constituído por sete programas municipais, 16 projetos e mais de 80 indicadores, "pretende definir as principais orientações sobre a política ambiental com o respetivo orçamento", adiantou o município em comunicado hoje divulgado.

A fonte acrescentou que "a concretização dos compromissos presentes na EMA 2022-2025 irá privilegiar um trabalho temático e transversal, ajudando localmente Portugal a atingir os compromissos, nacionais e internacionais, assumidos no domínio da sustentabilidade, dos quais se destaca o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, na qual a Câmara Municipal é parceira desde novembro de 2020".

Manuel Fonseca disse à agência Lusa que a estratégia municipal para a área do ambiente não tem verbas financeiras definidas, uma vez que contém medidas que a autarquia pretende aplicar, de forma gradual, até 2025.

"Já há algumas medidas que, eventualmente, já se podem pôr em prática. Temos feito muito trabalho na área ambiental e vamos continuar. Por exemplo, estamos a reformular completamente todas as Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do concelho", indicou.

De acordo com o autarca, as ETAR municipais "estavam em fim de linha".

A autarquia já recuperou três e vai continuar com a ação nesta área, porque "a maior parte delas, que são geridas pelo município, encontram-se já com grandes dificuldades".

A intenção da Câmara Municipal de Fornos de Algodres é recuperar todas as ETAR, "de maneira que, em termos ambientais, não haja os problemas que têm existido" em algumas delas, esclareceu.

A EMA também possibilita que a autarquia tenha uma ferramenta para "apresentar candidaturas mais facilmente", ao próximo quadro comunitário de apoio, rematou.

O documento contém, entre outros, os seguintes programas ambientais: Programa Municipal de Gestão Hídrica, Programa Municipal de Gestão de Águas Residuais, Programa de Gestão de Resíduos e Economia Circular, Programa de Promoção da Eficiência Energética, Programa Municipal de Mobilidade Sustentável, Programa Municipal de Educação Ambiental e Programa Municipal de Promoção do Bem-Estar Animal.

Segundo o documento, estão contemplados projetos como a manutenção e requalificação dos reservatórios e condutas de água, recolha de biorresíduos, aquisição de veículos elétricos para transporte escolar e serviços externos, reabilitação do rio Mondego e ribeiras municipais e criação do Museu Centro de Ciência Viva, entre outros.

A EMA de Fornos de Algodres foi aprovada, por maioria, na reunião camarária extraordinária do dia 22 de dezembro de 2021 e na Assembleia Municipal realizada no dia 30 do mesmo mês.