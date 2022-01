Fornos de Algodres cria aplicação para avaliar qualidade das refeições escolares

Segundo a autarquia, o projeto tem como objetivo a avaliação e monitorização das preferências alimentares em tempo real, podendo, desta maneira, efetuar "melhorias nas refeições fornecidas, tendo em conta a qualidade alimentar".

A ferramenta informática, que estará disponível a partir de hoje, foi desenvolvida para "uma utilização simples, fácil e muito intuitiva".

A autarquia referiu em comunicado enviado hoje à agência Lusa que a iniciativa destina-se a ser utilizada por quem almoça na cantina da Escola Secundária e Básica de Fornos de Algodres, nomeadamente funcionários, professores e alunos.

"A avaliação é feita em apenas dois passos: em primeiro, inserir o número de aluno, funcionário ou professor (conforme a situação) e carregar na tecla `Avaliar` e, depois, selecionar a avaliação da refeição, através de caras: Verde -- Gostei Muito; Amarelo -- Gostei e Vermelho -- Não Gostei, e carregar na tecla `Submeter`", explicou a nota de imprensa.

O sistema "Avalia a tua refeição" foi desenvolvido pela Câmara Municipal de Fornos de Algodres em parceria com o Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, a Associação de Pais e o Projeto Eco-Escolas.

O município de Fornos de Algodres lembrou no comunicado que, em 2019, aceitou a transferência de competências no domínio da Educação.

O projeto conta com o suporte técnico da Agência para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação e do Conhecimento (ADSI), que tem sede no Instituto Politécnico da Guarda.

A ADSI tem como objetivos desenvolver as tecnologias da informação e da comunicação no distrito da Guarda, promover uma cidadania moderna, para a qual o uso das tecnologias de informação e comunicação é um instrumento normal de acesso à informação, à educação, ao trabalho cooperativo e à discussão pública e estimular o desenvolvimento científico e tecnológico, promovendo atividades de investigação e desenvolvimento em colaboração internacional, entre outros.