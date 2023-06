Fórum BCE. Sintra junta especialistas das finanças mundiais

O evento do Banco Central Europeu (BCE) ocorre numa altura em que a inflação continua a centrar a atenção dos decisores, depois de ter dominado o debate no ano passado.No final da tarde de hoje, a presidente do BCE, Christine Lagarde, dará início aos trabalhos com um jantar de boas-vindas, durante o qual a vice-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, fará uma intervenção.As sessões de debate arrancam apenas na terça-feira de manhã, com um discurso de Christine Lagarde, que na semana passada, após a última reunião do Conselho de Governadores, anunciou uma subida das taxas de juro de 25 pontos base.