Fórum de Davos decorre de 18 a 21 de maio em Lucerna, Suíça

Burgenstock é, à semelhança de Davos, um complexo turístico de luxo, neste caso situado perto do lago Lucerna.

O célebre encontro, que habitualmente decorre no inverno e junta figuras de destaque da economia, da política, da diplomacia e de outras áreas, terá como tema "O Grande Reinício", com os debates em torno da recuperação económica mundial, depois do impacto da pandemia de covid-19.

Os organizadores não afastam, no entanto, o risco de cancelamento do evento. "A reunião terá lugar se existirem todas as condições para garantir a saúde e segurança dos participantes e da comunidade que os acolhe", segundo o comunicado divulgado.

O Fórum Económico Mundial explicou ainda que o encontro - que terá uma componente de participação por videoconferência além da presença de convidados no local - "vai focar-se nas soluções necessárias para enfrentar os desafios globais mais urgentes".

Em agosto, quando anunciou o adiamento do fórum ainda sem uma data precisa para a sua realização, a organização indicou que decorrem na semana de 25 de janeiro, "diálogos de alto nível por videoconferência durante os quais os dirigentes mundiais podem partilhar os seus pontos de vista sobre o mundo em 2021".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e um mil mortos e mais de 35,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo.